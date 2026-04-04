La honestidad brutal de Gustavo Quinteros tras el triunfo en el clásico ante Racing

Gustavo Quinteros reconoció que su equipo no jugó bien en el inicio, pero destacó la eficacia y celebró el cambio anímico tras vencer a Racing.

"El primer tiempo no me gustó mucho el juego, no me gustó el partido. Muchas pelotas divididas, muchas pelotas aéreas y juego directo, no es de nuestro agrado jugar así. Entramos en un juego que el rival hace mejor que nosotros. En el segundo tiempo mejoramos, elaboramos dos o tres jugadas muy buenas y de una viene el gol", explicó.

Quinteros destacó la victoria de Independiente y dejó una frase sincera tras el clásico La opinión de Gustavo Quinteros sobre el clásico ganado La opinión de Gustavo Quinteros sobre el clásico ganado. ESPN El DT también hizo foco en la efectividad, un aspecto que había sido esquivo en partidos anteriores. "Nos tocó ligar esta vez, cosa que partido anterior no pudimos contra Talleres, que creo que generamos seis o siete situaciones claras y no pudimos ganarlo, y ahora si. Estamos contentos, está cambiando el estado de ánimo y cambió la motivación", sostuvo, al tiempo que remarcó que todavía hay aspectos por mejorar, sobre todo en defensa.

A pesar del triunfo, Quinteros fue autocrítico y dejó en claro que el equipo aún está en construcción. "Yo desde que llegué acá me doy cuenta lo grande que es esta institución, la historia que tiene. Yo sé dónde estoy, todavía estamos en deuda con la gente, hay que decir la verdad. Creo que Independiente tiene que ser más competitivo todavía, tenemos armas para hacerlo. Hay una faceta del equipo que lo hace muy bien, todos los partidos el equipo hace goles, siempre convierte y genera situaciones para ganar, pero tenemos que mejorar en otros aspectos también. Falta trabajo y convencimiento", afirmó.