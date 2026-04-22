La conmovedora historia de Peter Grance: nació sin una mano, jugó en Boca y hoy es figura en el Ascenso

Nacido del semillero de Boca, el lateral de Los Andes relató cómo llegó a cumplir el sueño de ser futbolista teniendo que convivir con una discapacidad.

Peter Grance Martínez carga con una particularidad que en el fútbol argentino no pasa desapercibida: nació sin la mano izquierda. Lejos de ser un obstáculo, la discapacidad no lo frenó y logró el sueño de muchos: convertirse en jugador profesional.

En enero de este año, el lateral izquierdo firmó contrato con Los Andes de la Primera Nacional y relató su historia con la pelota. “Empecé desde muy chico, porque mi familia siempre fue futbolera. Empecé en el baby, arranqué jugando en Juventud de Tigre y ahí fui haciendo mi carrera de a poco. Un día el presidente me ofreció una prueba en Boca y sin dudarlo le dije que sí. Estuve tres días hasta que me dijeron que había quedado”, recordó en una entrevista con TyC Sports.

El paso de Peter Grance por las Inferiores de Boca Y claro, ese momento marcó un antes y un después en su vida. “Yo era chico, pero fue una locura porque jamás en mi vida pensé que iba a jugar en Boca, por eso fue tan lindo. Me quedó un recuerdo muy lindo de mucha gente del club, trabajé con gente muy capaz como Rolando Schiavi, también me tocó ser compañero de, por ejemplo, Leonardo Balerdi, Agustín Almendra y Ezequiel Cañete. El mundo Boca te empieza a exigir de muy chico y sin darte cuenta vas aprendiendo a ganar y a competir en todo lo que juegues siendo protagonista”, contó.

Sin embargo, su paso por el club de la Ribera también tuvo un sabor agridulce. El lateral estuvo muy cerca de cumplir el sueño máximo, pero la oportunidad se diluyó en un contexto inesperado: la pandemia. “Me quedó la espina de no haber debutado en la Primera. Estuve a un paso y justo fue la pandemia, ahí estuve dos años sin jugar y me costó muchísimo volver, pero igual estoy muy agradecido al club, gracias a ellos soy jugador profesional”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clublosandes/status/2041173325838196745&partner=&hide_thread=false Centro preciso de Peter Grance para el cabezazo de Mauricio Asenjo que abrió el marcador frente a Chaco For Ever.



Siempre para adelante, ¡vamos Mauri! 9♥ pic.twitter.com/tOgCjH7bun — Club Los Andes (@clublosandes) April 6, 2026