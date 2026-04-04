La bronca de Bruno Zuculini tras perder el clásico de Avellaneda: "Si hacíamos uno, hacíamos muchos más"
Bruno Zuculini, uno de los referentes de Racing, no pudo ocultar la bronca tras perder el clásico frente a Independiente en el Libertadores de América.
Avellaneda se tiñó de rojo. En un partido muy parejo y con muchas chances por lado, Independiente fue más contundente y con un gol de Gabriel Ávalos a los 35 minutos del ST, le ganó 1-0 al Racing de Costas y se quedó con el clásico de Avellaneda tras cinco años sin poder darle una alegría a su gente en su estadio.
A pesar de que los dirigidos por Gustavo Quinteros se quedaron con los tres puntos, y estiraron la paternidad a 23 clásicos, las chances más claras las tuvo la Academia y todas fueron de Maravilla Martínez, su delantero estrella. En el final del PT, el ex Instituto de Córdoba tuvo la inmejorable chance de adelantar a su equipo a través de un penal. No obstante, la picó y la tiró por encima del travesaño.
Maravilla Martínez picó el penal y lo tiró por encima del travesaño
Ya en el complemento, Solari tiró un centro rasante, la pelota pasó entre medio de los defensores del Rojo y Maravilla tenía que empujarla para estampar el 1-0 de Racing. Sin embargo, le pifió a la pelota y entre Arias y Rey salvaron el arco de Independiente.
Todas estas ocasiones y otras más hicieron que la Academia no se quede con el clásico de Avellaneda y eso fue lo que generó la bronca de Bruno Zuculini post partido. Uno de los referentes del plantel habló con los medios y dejó en claro que no merecieron perder el compromiso en el Libertadores de América.
La bronca de Bruno Zuculini tras perder el clásico de Avellaneda
“Hicieron un gol y se llevan la victoria, nada más. Nos faltó acertar al arco. Hemos salido jugando de abajo, sabíamos que podíamos hacerlo. Tuvimos jugadas de contra, transiciones y no entró la pelota al arco. Simplemente fue eso”, sentenció.
Por otro lado, Zuculini defendió a Maravilla Martínez pese a haber fallado el penal: “Maravilla tuvo la chance de hacer el penal, lamentablemente no pudo pero qué le vamos a decir a él. Maravilla es así, le tenemos que agradecer solamente a Maravilla. A hecho sesenta goles, solamente tengo palabras de agradecimiento para él porque se jugó la vida por Racing. Hoy solamente no le tocó convertir, seguramente el próximo lo hará”, concluyó.