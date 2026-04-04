La bronca de Bruno Zuculini tras perder el clásico de Avellaneda: "Si hacíamos uno, hacíamos muchos más"

Bruno Zuculini, uno de los referentes de Racing, no pudo ocultar la bronca tras perder el clásico frente a Independiente en el Libertadores de América.

Avellaneda se tiñó de rojo. En un partido muy parejo y con muchas chances por lado, Independiente fue más contundente y con un gol de Gabriel Ávalos a los 35 minutos del ST, le ganó 1-0 al Racing de Costas y se quedó con el clásico de Avellaneda tras cinco años sin poder darle una alegría a su gente en su estadio.

A pesar de que los dirigidos por Gustavo Quinteros se quedaron con los tres puntos, y estiraron la paternidad a 23 clásicos, las chances más claras las tuvo la Academia y todas fueron de Maravilla Martínez, su delantero estrella. En el final del PT, el ex Instituto de Córdoba tuvo la inmejorable chance de adelantar a su equipo a través de un penal. No obstante, la picó y la tiró por encima del travesaño.

Maravilla Martínez picó el penal y lo tiró por encima del travesaño Maravilla Martínez la quiso picar y erró el penal ante el Rojo Maravilla Martínez la quiso picar y erró el penal ante el Rojo. ESPN Ya en el complemento, Solari tiró un centro rasante, la pelota pasó entre medio de los defensores del Rojo y Maravilla tenía que empujarla para estampar el 1-0 de Racing. Sin embargo, le pifió a la pelota y entre Arias y Rey salvaron el arco de Independiente.

Todas estas ocasiones y otras más hicieron que la Academia no se quede con el clásico de Avellaneda y eso fue lo que generó la bronca de Bruno Zuculini post partido. Uno de los referentes del plantel habló con los medios y dejó en claro que no merecieron perder el compromiso en el Libertadores de América.

La bronca de Bruno Zuculini tras perder el clásico de Avellaneda “Hicieron un gol y se llevan la victoria, nada más. Nos faltó acertar al arco. Hemos salido jugando de abajo, sabíamos que podíamos hacerlo. Tuvimos jugadas de contra, transiciones y no entró la pelota al arco. Simplemente fue eso”, sentenció.