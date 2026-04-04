¡Se descontroló todo! El fuerte cruce entre los hinchas de Independiente y los suplentes de Racing en pleno clásico de Avellaneda

Minutos después del penal errado por Maravilla, hinchas de Independiente rompieron la parte de atrás del lugar en donde se ubican los suplentes de la Academia.

El tenso cruce entre los plateístas de Independiente y los suplentes de Racing.

En el marco de un clásico de Avellaneda cargado de tensión, los hinchas de Independiente protagonizaron un grave episodio con los suplentes de Racing. Minutos después del penal fallado por Adrián Martínez, parte del público local rompió la estructura trasera del banco visitante y generó un fuerte cruce con jugadores y miembros del cuerpo técnico rival.

El clima ya venía caldeado en el Estadio Libertadores de América, especialmente tras la fallida ejecución de Maravilla, que intentó picar el penal y desató la reacción inmediata de los futbolistas del Rojo dentro del campo de juego.

Los hinchas de Independiente rompieron la tribuna y se cruzaron con los suplentes de Racing Hinchas de Independiente rompieron una tribuna y atacaron a los suplentes de Racing X @SC_ESPN Mientras tanto, desde la tribuna ubicada detrás del banco de Racing comenzaron las agresiones hacia los suplentes, lo que elevó aún más la tensión en un partido que ya estaba al límite en lo emocional. El juego continuó durante algunos minutos, aunque la situación fuera del campo no dejaba de escalar.

Fue entonces cuando Gonzalo Costas, ayudante de campo e hijo de Gustavo Costas, ingresó al terreno de juego para advertirle al árbitro Leandro Rey Hilfer sobre lo que estaba ocurriendo, luego de que los hinchas lograran romper parte del banco visitante.

Ante el desborde, la policía debió intervenir para contener a los fanáticos, que además de los destrozos lanzaban insultos y provocaciones. Finalmente, el partido pudo reanudarse sin que la situación pasara a mayores, aunque el ambiente quedó completamente tenso de cara a un segundo tiempo que promete jugarse al límite.