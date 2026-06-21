España busca una reacción tras su pobre debut y enfrenta a Arabia Saudita: hora, TV y streaming

Tras el decepcionante 0-0 ante Cabo Verde, la selección española está obligada a vencer a los árabes para no complicar sus chances en el Grupo H del Mundial 2026.

España y Arabia Saudita se enfrentan por la segunda fecha del Grupo H. en un partido clave para el futuro de ambas selecciones en el Mundial 2026. El encuentro se disputará este domingo 21 de junio, desde las 13:00 (hora de Argentina), en el estadio de Atlanta, Georgia.

La Roja, dirigida por Luis de la Fuente, busca recuperarse tras un debut inesperado con empate 0-0 ante Cabo Verde, mientras que el conjunto saudí llega con confianza luego de igualar 1-1 frente a Uruguay.

El árbitro designado para este compromiso será el brasileño Raphael Claus, en un duelo que puede empezar a definir posiciones en la zona. En cuanto a la transmisión, podrá verse en vivo en Argentina a través de TyC Sports, Telefe y DSports. Además, estará disponible por streaming mediante DGO, Paramount+ y Disney Premium.

España, con la obligación de una reacción rápida en el Mundial 2026 España, una de las grandes candidatas al título, llega con la obligación de ganar para no complicar su clasificación a octavos de final. El equipo europeo, campeón de la Eurocopa, no mostró su mejor versión en el debut y ahora analiza variantes ofensivas para mejorar la eficacia en ataque. Entre los posibles cambios aparece Lamine Yamal, que podría ganar protagonismo desde el arranque.

España viene de una apática presentación mundialista: 0-0 ante la debutante Cabo Verde. Ronald Wittek / EPA Arabia Saudita, por su parte, ya demostró ser un rival duro en competencias mundialistas, con antecedentes recientes como su histórico triunfo ante Argentina en Qatar 2022. En esta edición, volvió a mostrarse competitivo y buscará dar otro golpe sobre la mesa ante uno la potencia europea