En vivo: con Zeballos y Molteni, Argentina empata 1-1 el dobles ante Alemania

Con la serie igualada 1-1, Horacio Zeballos y Andrés Molteni ganaron 6-4 el primer set sobre Krawietz y Putz, pero perdieron 4-6 en el segundo.

La dupla argentina Zeballos-Molteni enfrenta a la alemana Krawietz-Putz.

Por los cuartos de final de la Copa Davis, Argentina y Alemania igualan 1-1 tras el triunfo de Tomás Etcheverry sobre Lennard Struff y la derrota de Francisco Cerúndolo ante Alexander Zverev. El pasaje a semis se define en el dobles, con Horacio Zeballos y Andrés Molteni frente a Kevin Krawietz y Tim Putz.

Zeballos y Molteni ganaron el primer set del dobles

La dupla alemana se quedó con el segundo set

El minuto a minuto de los cuartos de final de la Copa Davis

