En vivo: con Zeballos y Molteni, Argentina empata 1-1 el dobles ante Alemania
Con la serie igualada 1-1, Horacio Zeballos y Andrés Molteni ganaron 6-4 el primer set sobre Krawietz y Putz, pero perdieron 4-6 en el segundo.
Por los cuartos de final de la Copa Davis, Argentina y Alemania igualan 1-1 tras el triunfo de Tomás Etcheverry sobre Lennard Struff y la derrota de Francisco Cerúndolo ante Alexander Zverev. El pasaje a semis se define en el dobles, con Horacio Zeballos y Andrés Molteni frente a Kevin Krawietz y Tim Putz.