En vivo: con una asistencia de Tim Payne, Nueva Zelanda vence 1-0 a Egipto en un duelo clave

El gol de Surman con asistencia de Tim Payne para el 1-0 de Nueva Zelanda

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El minuto a minuto de Nueva Zelanda - Egipto

Participá de la raspadita de MDZ y ganá increíbles premios

MDZ lanzó "Testigo de las tres estrellas", un concurso interactivo que invita a los usuarios a participar de una raspadita digital inspirada en los tres títulos mundiales de la Selección Argentina. Para jugar, solo hay que completar los datos haciendo click acá y encontrar las tres copas correspondientes a los Mundiales de 1978, 1986 y 2022.