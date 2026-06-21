En vivo: con una asistencia de Tim Payne, Nueva Zelanda vence 1-0 a Egipto en un duelo clave
Por la fecha 2, Nueva Zelanda le gana a Egipto en el BC Place de Vancouver con un gol de Surman al minuto 15, asistido por Tim Payne.
Por la fecha 2 del Mundial 2026, la Nueva Zelanda de Tim Payne se enfrenta a la Egipto de Mohamed Salah en el BC Place de Vancouver, Canadá, en un duelo clave para la clasificación en el Grupo G, especialmente después del 0-0 entre Bélgica e Irán.
El gol de Surman con asistencia de Tim Payne para el 1-0 de Nueva Zelanda
El minuto a minuto de Nueva Zelanda - Egipto
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