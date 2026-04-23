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En vivo: con un golazo de Giménez, Boca vence 1-0 a Defensa y Justicia y se mete en playoffs

Por la fecha 16 del Torneo Apertura, Boca le gana a Defensa y Justicia en el Tito Tomaghello por el tanto de Milton Giménez al minuto 22.

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Boca enfrenta a Defensa y Justicia en Varela.

Boca enfrenta a Defensa y Justicia en Varela.

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Por la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, Boca Juniors busca estirar su gran momento tras ganar el Superclásico y visita a Defensa y Justicia en el Tito Tomaghello. En caso de quedarse con los 3 puntos, se asegurará la clasificación a los playoffs.

El golazo de Milton Giménez para el 1-0 de Boca

El golazo de Milton Giménez para el 1-0 de Boca

El minuto a minuto de Defensa y Justicia - Boca

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