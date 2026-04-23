En vivo: con un golazo de Giménez, Boca vence 1-0 a Defensa y Justicia y se mete en playoffs
Por la fecha 16 del Torneo Apertura, Boca le gana a Defensa y Justicia en el Tito Tomaghello por el tanto de Milton Giménez al minuto 22.
Por la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, Boca Juniors busca estirar su gran momento tras ganar el Superclásico y visita a Defensa y Justicia en el Tito Tomaghello. En caso de quedarse con los 3 puntos, se asegurará la clasificación a los playoffs.