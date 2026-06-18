En vivo: República Checa vence 1-0 a Sudáfrica en un duelo clave para la clasificación

Tras perder ambos en su debut, República Checa se impone sobre Sudáfrica en Atlanta con un gol tempranero de Sadilek a los 5 minutos.

Por la fecha 2 del Grupo A, República Checa y Sudáfrica, que perdieron en sus respectivos debuts, juegan un duelo clave por la clasificación en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Una nueva derrota podría dejar eliminado a cualquiera de los dos del Mundial 2026 dependiendo de lo que suceda en el duelo entre México y Corea del Sur.

El gol de Sadilek para el 1-0 de República Checa DSports El minuto a minuto de República Checa - Sudáfrica Participá de la raspadita de MDZ y ganá increíbles premios MDZ lanzó "Testigo de las tres estrellas", un concurso interactivo que invita a los usuarios a participar de una raspadita digital inspirada en los tres títulos mundiales de la Selección Argentina. Para jugar, solo hay que completar los datos haciendo click acá y encontrar las tres copas correspondientes a los Mundiales de 1978, 1986 y 2022.