República Checa y Sudáfrica, cara a cara en un partido decisivo: hora, TV y streaming

República Checa y Sudáfrica se enfrentarán este jueves desde las 13.00 (hora de Argentina) en el Atlanta Stadium, en un encuentro correspondiente a la segunda jornada del Grupo A del Mundial 2026 . Ambos seleccionados llegan al compromiso con la necesidad de sumar luego de haber comenzado su participación en el torneo con una derrota.

El partido aparece como una oportunidad clave para que los dos equipos recuperen terreno en una zona que comenzó cuesta arriba. Con la clasificación a la siguiente ronda en juego, tanto europeos como africanos saben que un nuevo traspié podría complicar seriamente sus aspiraciones.

Los dos conjuntos buscarán mejorar la imagen mostrada en sus respectivos estrenos y aprovechar una fecha que puede resultar determinante para el futuro del grupo.

El encuentro entre República Checa y Sudáfrica podrá seguirse a través de diferentes plataformas.

La República Checa tuvo un estreno complicado en el Mundial 2026 y cayó por 2-1 frente a República de Corea . El conjunto dirigido por Miroslav Koubek mostró momentos de buen juego, pero no logró sostener el resultado y terminó debutando sin puntos.

Por ese motivo, el seleccionado europeo afrontará este compromiso con la obligación de ganar para mantenerse en la pelea por uno de los lugares de clasificación a la siguiente fase.

Sudáfrica, en tanto, tampoco pudo sumar en su presentación. El equipo conducido por Hugo Broos perdió 2-0 frente a México y llega al duelo con la necesidad de reaccionar rápidamente.

El conjunto africano intentará recuperar solidez defensiva y encontrar mayor peso en ataque para seguir con posibilidades de avanzar dentro de un Grupo A que promete una lucha muy ajustada.

Probables formaciones de República Checa y Sudáfrica

República Checa: Matej Kovar; Stepan Chaloupek, Robin Hranac, Ladislav Krejí; Vladimír Coufal, Michal Sadílek, Tomáš Souek, David Jurásek; Lukas Provod, Pavel Sulc y Patrik Schick. DT: Miroslav Koubek.

Sudáfrica: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba; Jayden Adams, Teboho Mokoena; Bongokuhle Hlongwane, Relebohile Mofokeng, Tshepang Moremi; Lyle Foster. DT: Hugo Broos.

Datos del partido

Hora: 13.00 (Argentina).

Estadio: Atlanta Stadium.

Árbitra: Tori Penso (Estados Unidos).

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