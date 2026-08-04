Maxi Salas viaja a Mendoza para sumarse a Independiente Rivadavia: cuándo podría debutar

El exdelantero de River arribará este mediodía a la provincia para incorporarse a la Lepra. Cuál es la idea de Alfredo Berti.

Después de una larga y tediosa novela, Maximiliano Salas llegó a un acuerdo para transformarse en nuevo jugador de Independiente Rivadavia. El exdelantero de River y Racing arribará este mediodía a Mendoza y en el transcurso del día será presentado de forma oficial.

Luego de un lunes en donde abundaron los rumores y trascendidos sobre el futuro del atacante correntino, finalmente las dirigencias de la Lepra y el Millonario limaron detalles por lo que se terminó de cerrar la negociación.

Salas llegará al cuadro mendocino en condición de préstamo, por 12 meses, con una opción de compra de 3 millones de dólares por el 50% del pase del jugador.

Cuándo podría debutar Salas en Independiente Rivadavia Una vez que llegue a Mendoza, el futbolista de 28 años deberá someterse a la evaluación médica de rigor y, de no mediar inconvenientes, será presentado en el transcurso de la jornada y se sumará al plantel a partir de este miércoles.

La idea del cuerpo técnico que lidera Alfredo Berti es que Salas pueda jugar algunos minutos en el partido ante Estudiantes de Río Cuarto, que se disputará este viernes desde las 21.45 y corresponde a la cuarta fecha del torneo Clausura.