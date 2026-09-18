En vivo: a Racing le duró poco la ventaja e iguala 1-1 como local con Sarmiento de Junín
Racing ganaba en el Cilindro de Avellaneda con un golazo de Escudero a los 23 minutos, pero Marabel lo empató rápidamente para Sarmiento a los 26'.
Por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, Racing necesita ganar para respirar en medio de la crisis y se mide contra Sarmiento de Junín en el Cilindro de Avellaneda en un duelo que puede definir el futuro de Juan Pablo Vojvoda como DT.