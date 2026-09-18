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En vivo: a Racing le duró poco la ventaja e iguala 1-1 como local con Sarmiento de Junín

Racing ganaba en el Cilindro de Avellaneda con un golazo de Escudero a los 23 minutos, pero Marabel lo empató rápidamente para Sarmiento a los 26'.

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Racing enfrenta a Sarmiento en el Cilindro de Avellaneda.&nbsp;

Racing enfrenta a Sarmiento en el Cilindro de Avellaneda. 

Fotobaires

Por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, Racing necesita ganar para respirar en medio de la crisis y se mide contra Sarmiento de Junín en el Cilindro de Avellaneda en un duelo que puede definir el futuro de Juan Pablo Vojvoda como DT.

El golazo de Escudero para el 1-0 de Racing

El gol de Marabel para el 1-1 de Sarmiento

El minuto a minuto de Racing Club - Sarmiento de Junín

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