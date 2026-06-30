En vivo: Países Bajos y Marruecos igualaron 1-1 en el tiempo reglamentario y hay penales
Países Bajos ganaba en el Estadio BBVA de Guadalupe con un gol de Cody Gakpo a los 72 minutos, pero Issa Diop lo empató para Marruecos a los 90'.
Por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, Países Bajos y Marruecos juegan uno de los encuentros más prometedores de esta primera fase eliminatoria en el Estadio BBVA de Guadalupe, México. El ganador enfrentará en octavos a Canadá, que venció a Sudáfrica el domingo.