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En vivo: Países Bajos y Marruecos igualaron 1-1 en el tiempo reglamentario y hay penales

Países Bajos ganaba en el Estadio BBVA de Guadalupe con un gol de Cody Gakpo a los 72 minutos, pero Issa Diop lo empató para Marruecos a los 90'.

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Países Bajos y Marruecos se enfrentan en el Estadio BBVA de Guadalupe, México.

Países Bajos y Marruecos se enfrentan en el Estadio BBVA de Guadalupe, México.

EFE

Por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, Países Bajos y Marruecos juegan uno de los encuentros más prometedores de esta primera fase eliminatoria en el Estadio BBVA de Guadalupe, México. El ganador enfrentará en octavos a Canadá, que venció a Sudáfrica el domingo.

El gol de Cody Gakpo para el 1-0 de Países Bajos

El gol de Issa Diop para el empate agónico de Marruecos

El minuto a minuto de Países Bajos - Marruecos

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