En vivo: obligada a ganar, la Ecuador de Beccacece no pasa del 0-0 frente a Curazao
Por la fecha 2, Ecuador no logra romper el cero ante la humilde Curazao en Kansas City. Si no gana, su clasificación quedará muy comprometida.
Por la fecha 2 del Grupo E del Mundial 2026, la Selección de Ecuador se enfrenta a la humilde Curazao en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Tras la derrota en el debut y el triunfo de Alemania sobre Costa de Marfil, el equipo de Sebastián Beccacece necesita ganar con contundencia para llegar con chances al último partido.