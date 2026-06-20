En vivo: obligada a ganar, la Ecuador de Beccacece no pasa del 0-0 frente a Curazao

Por la fecha 2 del Grupo E del Mundial 2026, la Selección de Ecuador se enfrenta a la humilde Curazao en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Tras la derrota en el debut y el triunfo de Alemania sobre Costa de Marfil, el equipo de Sebastián Beccacece necesita ganar con contundencia para llegar con chances al último partido.