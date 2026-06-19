En vivo: Marruecos vence 1-0 a Escocia desde el arranque en Massachusetts

Por la fecha 2, Marruecos se impone sobre Escocia en el Gillette Stadium de Foxborough con un gol tempranero de Saibari al minuto 1.

Por la fecha 2 del Grupo C, Marruecos busca revalidar su rol de candidato sorpresa en el Mundial 2026 frente a la sólida Escocia, que quiere pasar de fase de grupos por primera vez en su historia. Por la misma zona, Brasil y Haití se enfrentarán a partir de las 21.30 horas.

El gol tempranero de Saibari para el 1-0 de Marruecos DSports El minuto a minuto de Escocia - Marruecos Participá de la raspadita de MDZ y ganá increíbles premios MDZ lanzó "Testigo de las tres estrellas", un concurso interactivo que invita a los usuarios a participar de una raspadita digital inspirada en los tres títulos mundiales de la Selección Argentina. Para jugar, solo hay que completar los datos haciendo click acá y encontrar las tres copas correspondientes a los Mundiales de 1978, 1986 y 2022.