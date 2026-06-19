En vivo: Marruecos vence 1-0 a Escocia desde el arranque en Massachusetts
Por la fecha 2, Marruecos se impone sobre Escocia en el Gillette Stadium de Foxborough con un gol tempranero de Saibari al minuto 1.
Por la fecha 2 del Grupo C, Marruecos busca revalidar su rol de candidato sorpresa en el Mundial 2026 frente a la sólida Escocia, que quiere pasar de fase de grupos por primera vez en su historia. Por la misma zona, Brasil y Haití se enfrentarán a partir de las 21.30 horas.
El gol tempranero de Saibari para el 1-0 de Marruecos
El minuto a minuto de Escocia - Marruecos
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