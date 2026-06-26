En vivo: la Uruguay de Bielsa se juega todo e iguala 0-0 con España en Guadalajara

Uruguay necesita ganar para pasar sin depender de otros resultados y enfrenta a España en el Estadio AKRON. De este partido puede salir el rival de Argentina.

Por la última fecha de la primera fase del Mundial 2026, la Selección de Uruguay de Marcelo Bielsa necesita ganar para no depender de otros resultados y juega contra España en el Estadio AKRON de Guadalajara. En simultáneo, Cabo Verde y Arabia Saudita se enfrentan en Houston. El que quede segundo en este Grupo H enfrentará a Argentina en dieciseisavos.

El minuto a minuto de Uruguay - España Participá de la raspadita de MDZ y ganá increíbles premios MDZ lanzó "Testigo de las tres estrellas", un concurso interactivo que invita a los usuarios a participar de una raspadita digital inspirada en los tres títulos mundiales de la Selección Argentina. Para jugar, solo hay que completar los datos haciendo click acá y encontrar las tres copas correspondientes a los Mundiales de 1978, 1986 y 2022.