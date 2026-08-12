En vivo: Independiente iguala 0-0 ante Atlético Tucumán por el boleto a cuartos de la Copa Argentina

Independiente se presenta en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario (la cancha de Newell’s), donde se verá las caras con Atlético Tucumán por los octavos de final de la Copa Argentina 2026 .

El Rojo viene de eliminar a Atenas de Río Cuarto y Unión de Santa Fe, mientras que el Decano dejó en el camino a Sportivo Barracas y Talleres de Córdoba. El ganador de esta llave obtendrá el boleto a cuartos de final y su rival saldrá del cruce entre Independiente Rivadavia y Aldosivi.