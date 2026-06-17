En vivo: en el grupo de Argentina, Austria vence 1-0 Jordania con un golazo de Schmid

Tras el triunfo de Argentina ante Argelia, Austria se impone sobre Jordania en California gracias a una espectacular definición de Schmid al minuto 20.

Austria y Jordania se enfrentan en el en el Levi's Stadium de Santa Clara.

Luego de lo que fue el espectacular debut victorioso de la Selección argentina frente a Argelia en el Mundial 2026, Austria y Jordania la dan cierre a la fecha 1 del Grupo J y se enfrentan en el Levi's Stadium de Santa Clara, California.

El golazo de Schmid para el 1-0 de Austria El golazo de Schmid para el 1-0 de Austria DSports El minuto a minuto de Austria - Jordania Embed Participá de la raspadita de MDZ y ganá increíbles premios MDZ lanzó "Testigo de las tres estrellas", un concurso interactivo que invita a los usuarios a participar de una raspadita digital inspirada en los tres títulos mundiales de la Selección Argentina. Para jugar, solo hay que completar los datos haciendo click acá y encontrar las tres copas correspondientes a los Mundiales de 1978, 1986 y 2022.