En vivo: con el arbitraje de Falcón Pérez, Suecia es muy superior y vence 3-1 a Túnez
Ayari, Isak y Gyokeres marcaron para un seleccionado sueco que gana cómodamente en Monterrey. Rekik había descontado para Túnez sobre el cierre del PT.
Yael Falcón Pérez será el segundo arbitro argentino en dirigir en el Mundial 2026 (el primero fue Facundo Tello en Canadá-Bosnia). Desde las 23 (hora argentina), el juez impartirá justicia en el duelo entre Suecia y Túnez por el Grupo F en el Estadio de Monterrey, en México. Estará acompañado los asistentes Maximiliano Del Yesso y Facundo Rodríguez.