En vivo: con el arbitraje de Falcón Pérez, Suecia es muy superior y vence 3-1 a Túnez

Yael Falcón Pérez será el segundo arbitro argentino en dirigir en el Mundial 2026 (el primero fue Facundo Tello en Canadá-Bosnia). Desde las 23 (hora argentina), el juez impartirá justicia en el duelo entre Suecia y Túnez por el Grupo F en el Estadio de Monterrey, en México. Estará acompañado los asistentes Maximiliano Del Yesso y Facundo Rodríguez.