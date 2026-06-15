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En vivo: con el arbitraje de Falcón Pérez, Suecia es muy superior y vence 3-1 a Túnez

Ayari, Isak y Gyokeres marcaron para un seleccionado sueco que gana cómodamente en Monterrey. Rekik había descontado para Túnez sobre el cierre del PT.

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Suecia le gana a Túnez en el debut mundialista.

Suecia le gana a Túnez en el debut mundialista.

Foto: @FIFAWorldCup

Yael Falcón Pérez será el segundo arbitro argentino en dirigir en el Mundial 2026 (el primero fue Facundo Tello en Canadá-Bosnia). Desde las 23 (hora argentina), el juez impartirá justicia en el duelo entre Suecia y Túnez por el Grupo F en el Estadio de Monterrey, en México. Estará acompañado los asistentes Maximiliano Del Yesso y Facundo Rodríguez.

El golazo de Ayari para el 1-0 de Suecia

Yasin Ayari marcó el 1-0 de Suecia ante Túnez.

Yasin Ayari marcó el 1-0 de Suecia ante Túnez.

Isak estiró la ventaja con otra linda definición

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De cabeza, Rekik marcó el descuento para Túnez

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Gyokeres aprovechó el error en el fondo y estampó el 3-1 de Suecia

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El minuto a minuto de Suecia - Túnez

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