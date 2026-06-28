En vivo: Canadá y Sudáfrica dan inicio a los dieciseisavos de final e igualan 0-0 en Los Ángeles
Por un lugar en octavos, Canadá y Sudáfrica juegan entre sí el primer partido los playoffs del certamen en el SoFi Stadium.
Finalizada la fase de grupos, comienzan los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Canadá y Sudáfrica, que juegan por primera vez en su historia un partido de playoffs, se enfrentan en el SoFi Stadium de Los Ángeles. El vencedor se verá las caras en octavos contra el ganador de Países Bajos contra Marruecos.