En vivo: Bélgica y Senegal igualan 0-0 en un partidos de pronóstico reservado en Seattle
Por un lugar en octavos, Bélgica se mide en el Lumen Field contra un duro Senegal que está dispuesto a dar batalla para seguir en competencia.
Por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, Bélgica y Senegal se ven las caras en un partido que promete ser muy parejo en el Lumen Field de Seattle. Quien pase, enfrentará en octavos al ganador de Estados Unidos contra Bosnia y Herzegovina, que jugarán a las 21.00.