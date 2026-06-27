El dolor y la autocrítica de Fernando Muslera tras la eliminación de Uruguay en el Mundial 2026

El arquero uruguayo habló tras la eliminación en fase de grupos y dejó un claro mensaje sobre su momento en el torneo.

La eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026 dejó una fuerte carga emocional en el plantel, pero especialmente en Fernando Muslera. El arquero, referente histórico de la Celeste, quedó en el centro de las críticas tras el error que derivó en el gol de España y que marcó el rumbo del partido.

El tanto de Álex Baena, a los 42 minutos del primer tiempo, expuso una acción desafortunada del guardameta, que no logró controlar un remate que parecía contener sin mayores dificultades. La jugada terminó en el 0-1 parcial y, poco después, en su reemplazo en el entretiempo por Sergio Rochet, decisión tomada por el cuerpo técnico encabezado por Marcelo Bielsa.

TyC Sports Con la eliminación consumada, Muslera decidió romper el silencio y asumir públicamente la responsabilidad por el momento vivido.

La autocrítica de Fernando Muslera El arquero fue directo en su mensaje hacia los hinchas y sus compañeros, en un tono de profunda autocrítica tras el cierre prematuro del torneo. “Nunca fui de esconderme, siempre fui de dar la cara, esta es la manera más cercana que tengo para hablarle a todos los uruguayos. Nunca imaginé estar sufriendo tanto por este deporte, más con todo el trabajo que hice, por cómo me preparé”, expresó.

El experimentado guardameta también se mostró afectado por el impacto de su actuación en el resultado final y en la eliminación del equipo. Muslera ya había sido cuestionado en los partidos anteriores del Mundial, especialmente en el empate 2-2 ante Cabo Verde, donde parte de la crítica apuntó a intervenciones imprecisas. Sin embargo, el encuentro ante España terminó marcando un punto de quiebre.