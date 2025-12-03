El apoyo del DT de San Lorenzo a los jugadores tras no presentarse a entrenar por dos días seguidos: "Ellos son los que nos..."

Luego de un gran 2025 a nivel futbolístico en donde alcanzaron las semifinales del Torneo Apertura, los octavos del Clausura y se clasificaron a la Copa Sudamericana 2026, San Lorenzo no logra revertir la fuerte crisis institucional y económica que padece desde hace varios meses.

Tal es así, que en el regreso a los entrenamientos, los futbolistas del equipo dirigido por Damián Ayude decidieron no presentarse a los entrenamientos en sus primeros dos días , y mantendrán esta decisión hasta que no le paguen los sueldos (no cobran desde septiembre) y premios adeudados por clasificarse al certamen internacional que disputarán el próximo año.

En medio del caos institucional, Ayude salió a hablar y defendió a sus dirigidos. Además, explicó la manera en la que afrontan los entrenamientos bajo una situación inédita y que a nadie le gustaría vivir, relatando un hecho que les tocó pasar horas antes: "Obviamente los chicos están yendo al club, tomaron una decisión que apoyamos también. Ellos son los que nos defienden, los que juegan por nosotros. Están en el club desde las siete y media u ocho de la mañana haciendo su rutina y no salieron al campo”, lanzó en diálogo con Radio La Red.

“También yo lo consideré necesario, tuvieron un año complejo, de todo punto, físico, mental y psicológico. Por ahí al no tener competencia la semana se vuelve más pastosa, así que tratamos de adelantar algunas cosas para la pretemporada con ellos. Siempre apoyándolos", agregó.

DAMIÁN AYUDE EN UN BUEN MOMENTO El DT de San Lorenzo, Damián Ayude, pasó por los estudios de Radio La Red, para hablar de todo el mundo futbolístico con @marcepalaciosmp y equipo, en #UnBuenMomento . pic.twitter.com/dNGJvTBK41

Por otra parte, Damián Ayude informó que para este día estaban programados varios exámenes previos al comienzo de la pretemporada, pero no pudieron llevarse a cabo porque no se le abonó a la compañía encargada: "Los chicos se iban a hacer un análisis de laboratorio, que requería de doce horas de ayuno. Nosotros lo informamos con el tiempo correspondiente. A horas de la noche, a la empresa que iba a venir a hacer no le habían inyectado el pago, entonces, como todo servicio que no pagas con antelación, decidió avisar y no concurrir. Entonces hubo que cambiar un poquito el plan y no se sacaron sangre", comentó.

Ayude se mostró positivo de cara al 2026 con el Ciclón

Por último, el entrenador azulgrana intentó ser positivo y remarcó la grandeza de la institución, la cual lo motiva a seguir dándole con todo durante el tiempo en el que esté en la banco de los suplentes: "Nuestro club tuvo un año particular, en teoría el jueves lo van a poder ejecutar y lo van a hacer el análisis. Si como entrenador a uno le gustaría estar en los lugares que tienen orden, más planificación con antelación, pero nosotros queremos mucho al club. Valoramos mucho la oportunidad, nosotros como los futbolistas, queremos pertenecer y dejar cosas. También somos optimistas, yo soy un optimista total. Tengo fe que esto se va a mejorar, tiene que solucionarse", sentenció.

Damián Ayude Damián Ayude ve a San Lorenzo con muchas chances de pelear en todos los frentes en 2026. @SanLorenzo

"Yo soy optimista de que va poder levantar las inhibiciones y va a poder incorporar, porque los futbolistas que están se lo merecen para hacer un equipo competitivo y competir en Copa Sudamericana. También como Cuerpo Técnico lo merecemos. También de nuestro lado tenemos mucho optimismo. No te voy a negar que a veces se dificulta más que en otros lados, o me imagino. Después se trata de tener corazón, tener empuje, entender que muchas veces quisimos estar aquí. Soñabamos dirigir primera división o los chicos en jugar en ese estadio. Por ahí antes de que renegar hay que tragar, hay que tragar, tragar y masticar que a veces te hace fuerte. A veces duele, molesta. Pero entender a dónde queremos llegar", concluyó.