San Lorenzo, en crisis: el plantel extiende el paro y ya suma dos días sin entrenar

Los jugadores dirigidos por Damián Ayude se presentaron nuevamente por la mañana en el Pedro Bidegain para comenzar con las actividades programadas. Sin embargo, ante la persistencia de la falta de pago, optaron por extender el paro y retirarse sin realizar la práctica.

El malestar crece en el plantel, que considera que esta situación se volvió insostenible. Se trata del tercer paro del año, reflejo de un conflicto que atraviesa ya varios meses en el club. Tras dialogar internamente, los futbolistas se marcharon de la Ciudad Deportiva, mientras los dirigentes reiteraron la promesa de regularizar los salarios “en horas”, según informó Doble Amarilla.

De acuerdo con lo trascendido, la dirigencia encabezada por Marcelo Moretti aseguró que el pago correspondiente sería saldado durante la tarde de este martes. Sin embargo, el plantel advirtió que la medida podría continuar si este miércoles no encuentran depositada la totalidad del monto adeudado.

La incertidumbre domina el presente del club y afecta directamente la planificación del cuerpo técnico de Ayude, que todavía no pudo trabajar con normalidad en la semana previa al cierre de temporada. La falta de certezas también alimenta el descontento entre los referentes del plantel, que ya vienen acumulando reclamos desde hace meses.

Un mercado condicionado

Mientras intenta resolver la situación salarial, San Lorenzo enfrenta otro frente crítico: el de las 14 inhibiciones activas que condicionan por completo el próximo mercado de pases. El club es actualmente la institución con más inhibiciones en todo el continente, todas en curso y sin saldar.

Para que Damián Ayude pueda reforzar el equipo de cara a la triple competencia de 2025 –torneo local, Copa Argentina y Copa Sudamericana–, el Ciclón deberá cancelar cada una de estas deudas, cuya suma ronda los 3 millones de dólares, sin contar reclamos adicionales como el de Cuello, club formador de Agustín Giay, que exige U$S 376.902 por su transferencia a Palmeiras.

Las inhibiciones actuales incluyen deudas relacionadas con el pase de Diego Herazo, cuotas impagas por Rafa Pérez, reclamos de Christian Zapata, una cuota pendiente con Monterrey por Adam Bareiro, la deuda con el ‘Torito’ Rodríguez, el reclamo del Austin FC por Jhohan Romaña, dos sanciones administrativas de FIFA y dos inhibiciones cuya causa no fue detallada públicamente.