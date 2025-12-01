San Lorenzo, al límite: el plantel no se entrenó por deudas y crece el caos interno

Los jugadores de San Lorenzo decidieron no entrenarse por premios adeudados mientras la dirigencia negocia una comisión transitoria avalada por AFA.

El plantel frenó la práctica por falta de pagos y se agrava la crisis en San Lorenzo

El plantel profesional de San Lorenzo sorprendió al negarse a entrenar en la cancha auxiliar por las deudas que la dirigencia mantiene en concepto de premios por la clasificación a la Copa Sudamericana. La decisión marcó otro capítulo de una crisis que ya se siente en todos los frentes y que obliga a una resolución urgente.

La protesta de los jugadores se dio luego de que les prometieran el pago antes del inicio de las vacaciones, algo que hasta hoy no ocurrió. En paralelo, la situación política atraviesa un momento clave: dirigentes del club mantuvieron reuniones con Chiqui Tapia para avanzar en la creación de una comisión transitoria. Esa estructura, que ya tiene el visto bueno de la AFA, se pondrá en marcha para reemplazar al oficialismo, completamente debilitado.

Los jugadores decidieron no entrenarse por premios adeudados Plantel San Lorenzo Tensión en Boedo: el plantel amagó con no entrenarse por falta de pago y Moretti prometió saldar la deuda. @SanLorenzo El nuevo armado político tiene dos nombres fuertes: Sergio Constantino, vocal opositor y candidato que terminó tercero en las últimas elecciones, y Cristian Evangelista, también opositor e integrante de la actual comisión directiva. Ambos quedarán al frente del club durante el período que establezca la AFA, en lo que constituye la ruptura institucional más profunda de los últimos años en Boedo.

El plan de Chiqui Tapia con San Lorenzo Tapia tiene previsto convocar a una reunión de Comisión Directiva en la que se esperan renuncias masivas para declarar la acefalía y habilitar así a la comisión transitoria. La prioridad será contener el deterioro económico -incluido un pedido de quiebra- y ordenar la administración antes de definir los pasos hacia un nuevo proceso electoral.