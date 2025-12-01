Insólito: el presidente de Recoleta FC, que podría cruzarse con River, entró a jugar a los 51 años y ¡está habilitado para la Sudamericana!

El club paraguayo entró a la fase previa de la Copa Sudamericana y su presidente, Luis Vidal, dejó una frase explosiva sobre la chance de jugar el torneo.

Con 51 años, el máximo dirigente de Recolta FC se transformó en el jugador más veterano en participar en un partido de la Primera de Paraguay y ¡podría jugar en la Sudamericana!.

Recoleta Football Club cerró una temporada inolvidable en Paraguay y selló su clasificación a la fase previa de la Copa Sudamericana, donde podría aparecer como rival de River según el armado final de los cruces en el caso de que se confirme que finalmente jugará ese certamen. El logro ya era noticia, pero la historia explotó por un detalle insólito.

El protagonista fue Luis Vidal, presidente del club, que días atrás entró a jugar a los 51 años en la última fecha del Clausura. Y ahora redobló la apuesta con una frase que quedó picando en todo el continente: “Voy a estar habilitado para jugar la Sudamericana, pero soy bastante responsable, si no estoy en condiciones no voy a jugar. Si pasamos a fase de grupos habría que ver”.

El presidente del Recoleta FC jugó para su equipo y batió un récord El presidente de un club paraguayo ingresó a jugar un partido con su equipo El presidente de un club paraguayo ingresó a jugar un partido con su equipo. Tigo Sports Recoleta viene de completar su segunda temporada en la máxima categoría con una campaña sólida, suficiente para culminar sexto en la tabla anual y asegurar su primera participación internacional. En Paraguay ya lo consideran uno de los ascensos más veloces y sorprendentes de los últimos años.

Recoleta FC, posible rival de River en la Copa Sudamericana Gallardo, Boca y la Libertadores El año terminó de la peor manera para el River de Gallardo y ahora la última esperanza es depender del rival eterno para zafar de jugar la Copa Sudamericana. El posible cruce con River dependerá del ordenamiento final de cupos y llaves (y de si Boca no gana el Torneo Clausura), pero en Núñez ya miran de reojo: un club debutante, que llega con ilusión y cuya máxima autoridad incluso se animó a jugar dentro de la cancha.