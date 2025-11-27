El marcador central colombiano está muy cerca de dejar San Lorenzo y ya saben que en los próximos días llegará una oferta por él. ¿Cuánto piden?

Johan Romaña a un paso de irse de San Lorenzo: su nuevo destino y cuánto pide el club.

Luego de la polémica y dolorosa eliminación en Santiago del Estero, San Lorenzo ya comenzó con la reestructuración del plantel de cara al 2026. En medio de una crisis política (a la espera de qué ocurre con la CD, hoy sin funciones por la presencia de Marcelo Moretti como presidente) y económica, ya hay algunos futbolistas que no seguirán en el club.

Uno de ellos es Johan Romaña, una de las figuras y pilar en la defensa del equipo dirigido por Damián Ayude. El marcador central colombiano escribió una carta de despedida en su cuenta de Instagram tras la eliminación en el Clausura: "Gracias Ciclón, gracias por acogerme. Siempre llevaré el escudo de este equipo en mi corazón", redactó.

La carta de Johan Romaña que los hinchas de San Lorenzo tomaron como despedida. La carta de Johan Romaña que los hinchas de San Lorenzo tomaron como despedida. El nuevo destino de Johan Romaña y lo que pide San Lorenzo Ante esta noticia, puertas adentro del club ya saben que en los próximos días llegará una oferta de un equipo de Arabia Saudita, cuya identidad se desconoce, que estaría dispuesto a poner toda la plata que pide el Ciclón para quedarse con el pase del defensor de 27 años.

Ahora bien, según informó TyC Sports, la idea de San Lorenzo es que Romaña no se vaya por menos de de 4 millones de dólares, que podrían ser claves para el club de Boedo en medio de la crisis política y económica que afronta.