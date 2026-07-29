Coudet fue autocrítico tras la nueva caída de River: "Es una de las situaciones más difíciles"

River Plate no levanta cabeza y este miércoles ante Gimnasia y Esgrima La Plata sumó una nueva derrota que pone en tela de juicio todo el proyecto futbolístico del club. Desde los jugadores, que no rinden como se esperaba, pasando por los dirigentes, que llevan años sin acertar en sus decisiones, hasta Eduardo Coudet, que parece haber perdido el rumbo.

El Chacho, que nunca llegó a plasmar un juego muy vistoso, supo transitar sus primeros meses a base de una importante seguidilla de victorias que lograron reencaminar al equipo tras la salida de Marcelo Gallardo y llegar a la final del Apertura. Pero a partir de ahí, tras caer en el duelo decisivo frente a Belgrano, todo de vino a pique y acumula 4 caídas al hilo por torneos AFA, sumando la eliminación en copa Argentina y las primeras dos fechas del Clausura.

El duro análisis de Eduardo Coudet tras la nueva derrota de River ESPN "Es muy difícil este momento, hay que trabajar, tenemos que mejorar mucho, levantar los niveles. No estamos acostumbrados a esta situación, podemos hablar de un montón de cosas, pero la planificación nos está llevando más tiempo de lo que pensábamos. Tengo claro el lugar donde estoy, y que River no te da tiempo ni margen. Hay que ganar y ganar mucho", reconoció el DT millonario en conferencia de prensa luego del 0-1 en el Bosque.

Tras esto, lanzó una fuerte sentencia: "Es una de las situaciones más difíciles, en River y a nivel personal. Es de las veces que más me ha costado hacer jugar a un equipo como quiero que juegue". Y recalcó: "Es tiempo y trabajo, se está completando un grupo con jugadores buenos, vamos a traer muchos jugadores más, necesitamos tres o cuatro en distintas posiciones donde tenemos juveniles y no pasa seguido".