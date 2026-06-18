Costa de Marfil pierde a una de sus figuras para enfrentar a Alemania porque Canadá le negó la visa: el motivo

De cara a un duelo clave en Toronto por el primer lugar del Grupo E, Costa de Marfil no podrá contar con uno de sus titulares.

A un jugador de Costa de Marfil le negaron la entrada a Canadá.

Este Mundial 2026 se viene destacando por la cantidad de equipos que están teniendo dificultades para conseguir visas para los distintos países organizadores. Si bien Estados Unidos se lleva casi todas las fichas, Canadá también está teniendo lo suyo, y Costa de Marfil se verá afectada para su próximo partido en esta última nación.

El combinado africano, que viene de cosechar una gran victoria por 1-0 a Ecuador en el debut, tendrá este sábado en Toronto un duelo clave por el primer puesto del Grupo E frente a una eterna favorita como es la Selección de Alemania. Sin embargo, deberá afrontar este trascendental encuentro sin una de sus figuras.

Canadá le negó la entrada a Elye Wahi Elye Wahi se perderá el partido contra Alemania. @equipenatciv Se trata de Elye Wahi, quien fue titular el pasado domingo en el estreno mundialista de los Elefantes. Al delantero de 23 años le fue denegada la visa para ingresar al país del norte por una causa abierta que tiene en Francia por un supuesto arreglo de partidos con el Niza (club en el que juega desde este 2026) relacionado a apuesta deportivas.

En un comunicado oficial que compartió en sus redes sociales y plataformas digitales, la Selección de Costa de Marfil informó que el atacante no sólo no podrá jugar el cotejo, sino que ni siquiera podrá viajar a Canadá para acompañar el equipo y deberá quedarse en la concentración en Estados Unidos. Además, aseguran que nunca fueron notificados de que existiera un proceso judicial en contra de su futbolista.

"En este período particularmente delicado, la FIF (Federación Marfileña de Fútbol) brinda todo su apoyo al jugador y le reafirma su confianza. Elye Wahi sigue siendo un elemento importante de la Selección Nacional de Costa de Marfil", reza el texto en solidaridad con su jugador.