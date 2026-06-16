Con Haaland como figura, Noruega debuta ante Irak: hora, TV y streaming

Irak y Noruega se enfrentarán este martes desde las 19 por la primera fecha del Grupo I del Mundial 2026 . El encuentro se disputará en el Gillette Stadium, ubicado en las afueras de Boston, y marcará el debut de ambos seleccionados en una de las zonas más exigentes del torneo, que también comparten Francia y Senegal .

Los aficionados podrán seguir el partido en vivo por televisión a través de TyC Sports y Dsports. Además, estará disponible por streaming mediante TyC Sports Play y las plataformas digitales de DirecTV.

El duelo tendrá un atractivo especial por la presencia de Erling Haaland, una de las máximas figuras del fútbol mundial , quien disputará por primera vez un partido en una Copa del Mundo con la selección de Noruega .

El conjunto escandinavo regresa a la máxima cita del fútbol después de su última participación en Francia 1998. Lo hace impulsado por una generación que logró terminar con una larga ausencia mundialista y que llega respaldada por una destacada campaña clasificatoria.

Noruega obtuvo pleno de victorias en la fase previa, anotó 37 goles y recibió apenas cinco, números que le permitieron asegurarse un lugar en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

La gran referencia ofensiva será Haaland, delantero del Manchester City, que acumula 55 goles en 49 partidos con la camiseta nacional. A su alrededor aparecen nombres de peso como Martin Odegaard, capitán del Arsenal y conductor futbolístico del equipo, Alexander Sorloth, Antonio Nusa, Oscar Bobb y Sander Berge.

noruega Con Haaland como figura, Noruega enfrenta a Irak en el Mundial 2026. X @nff_landslag

Irak vuelve a la Copa del Mundo después de cuatro décadas

Para Irak, el partido también tendrá un significado histórico. El seleccionado asiático disputará un Mundial por primera vez desde México 1986, en lo que representa el final de una espera de 40 años.

El equipo dirigido por el australiano Graham Arnold logró su clasificación tras superar un complejo recorrido en las repescas asiáticas e intercontinentales. Su objetivo inmediato será conseguir la primera victoria mundialista de su historia, luego de haber perdido sus tres encuentros en su única participación anterior.

Entre las principales cartas ofensivas aparecen Aymen Hussein, máximo goleador del equipo durante la clasificación, Muhanad Ali y Ali Al-Hamadi, futbolistas llamados a liderar el ataque iraquí en esta nueva aventura mundialista.

La presencia de Aimar Sher, mediocampista que compite en el fútbol noruego, también aporta una pieza interesante para un seleccionado que busca dar una de las sorpresas del grupo.

Probables formaciones y datos del partido

Irak formaría con: Jalal Hassan; Merchas Doski, Zaid Tahseen, Hussein Ali, Rebin Sulaka; Ali Jassim, Amir Al-Ammari, Ibrahim Bayesh, Zidane Iqbal; Aymen Hussein y Ali Al-Hamadi. Entrenador: Graham Arnold.

Noruega, por su parte, alinearía a: Orjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem, David Moller Wolfe; Oscar Bobb, Martin Odegaard, Sander Berge, Antonio Nusa; Alexander Sorloth y Erling Haaland. Entrenador: Stale Solbakken.

El árbitro del encuentro será Pierre Atcho, de Gabón. El partido se disputará en el Gillette Stadium de Foxborough, en las afueras de Boston, un escenario con capacidad para más de 64.000 espectadores que recibirá uno de los duelos más atractivos de la primera jornada del Grupo I.

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