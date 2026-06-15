¿Broma viral o supremacismo blanco? El gesto por el acusan a un árbitro en pleno Mundial

El AVAR australiano Shaun Evans quedó en centro de la escena por un ademán con su mano durante la transmisión de Alemania-Curazao por el Grupo E del Mundial.

El Mundial 2026 definitivamente no se trata de una edición más del certamen. Lejos de tener al fútbol como único foco de interés, suceden alrededor del torneo innumerables hechos que generan polémica e indignación y que poco tienen que ver con el espíritu del deporte, por más que la FIFA se haga la desentendida.

En ese sentido, en las últimas horas tomo una gran relevancia en redes sociales y medios de todo el mundo un gesto de un árbitro en plena transmisión que generó una inesperada controversia. Se trata del australiano Shaun Evans, que ofició de asistente del VAR en el duelo de este domingo entre Alemania y Curazao.

El gesto de un árbitro que generó controversia en pleno Mundial 2026 El gesto de un árbitro que generó controversia en pleno Mundial 2026 Cuando la cámara de la transmisión oficial enfocaron la cabina de arbitraje antes de que comenzara el encuentro y los encargados posaron para la misma, el mencionado colegiado hizo ademán con su mano derecha, apoyada sobre su muslo, con el dedo pulgar y el índice cerrados en un círculo y los tres restantes extendidos.

Lejos de lo que probablemente se podría haber imaginado, por esa acción fue acusado de hacer un gesto de supremacismo blanco, ya que en ciertos países tiene una connotación neonazi y algunas asociaciones que luchan contra la discriminación en el deporte, como FARE (Fútbol en contra del racismo en Europa) abrieron investigaciones en su contra.

En tanto, desde el entorno del árbitro sostienen que lejos de tener una connotación política, ese ademán se correspondía simplemente al viral "juego del círculo", popularizado a nivel mundial entre el público joven por la sitcom estadsounidense Malcom, que consiste en hacer mirar a otra persona ese gesto sin que se lo espere para darle un golpe en el brazo o jugarle alguna broma pesada.