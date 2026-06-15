Mbappé hizo una tremenda confesión personal sobre la final que Francia perdió con Argentina

A la hora de recordar la final del Mundial de Qatar 2022 que perdió contra la Albiceleste, Kylian Mbappé lanzó una cruda confesión personal.

En la antesala del debut de Francia en el Mundial 2026 frente a Senegal, Kylian Mbappé se mostró más abierto que nunca y repasó algunos de los momentos más importantes de su carrera. El capitán francés no evitó ningún tema y dejó una confesión que rápidamente repercutió en todo el mundo: si pudiera volver el tiempo atrás, cambiaría la final que perdió ante la Selección argentina en Qatar 2022.

La tremenda confesión personal de Mbappé sobre la final que Francia perdió con Argentina El delantero de Real Madrid fue consultado sobre qué episodio de su trayectoria le gustaría revivir y no dudó en señalar la definición disputada en Lusail. "Hay muchos, sobre todo las derrotas, porque si las revives, tal vez puedas cambiar el curso del destino. Por ejemplo, cambiaría Argentina 2022. Esa final se me viene más a la cabeza que la que ganamos", reconoció el francés.

Mbappé lamenta la derrota ante Argentina en la Final de Qatar. Foto: Noticias Argentinas Mbappé dijo que la final ante Argentina se le viene más a la cabeza que le que le ganó a Croacia en Rusia 2018 NA Mbappé también recordó el dolor que le provocó aquella caída y explicó por qué considera que fue una de las experiencias más crueles de su carrera. "Es muy difícil perder una final del Mundial, ya de por sí porque es cada cuatro años. Muchos jugadores de aquel partido ya no están en esta Copa del Mundo. La crueldad está ahí, hicimos todo eso para perder en penales. No creo en la suerte, los penales no son una lotería; es un gesto técnico, pero sigue siendo la forma más cruel de perder una final del Mundial", sostuvo.

Su paso por el PSG y lo que significa convivir con la fama Además, el atacante aprovechó la conferencia para hablar sobre su salida del Paris Saint-Germain y la relación que mantiene con el presidente del club, Nasser Al-Khelaïfi. A pesar de las diferencias surgidas en el último tiempo, el francés dejó en claro su agradecimiento. "Nasser cambió mi vida. Todo el mundo solo recuerda el final, pero hizo muchas cosas por mi familia y por mí. Si hoy estoy en Real Madrid y soy capitán de la selección francesa, el PSG y Nasser tienen un lugar central", afirmó.