Colapinto habló sobre el choque con Bearman y reveló un detalle inédito: "Después de la carrera..."

Franco Colapinto volvió a referirse al incidente que protagonizó con Oliver Bearman en el Gran Premio de Japón y sumó un dato que no había trascendido hasta ahora: intentó comunicarse con el piloto británico tras la carrera, pero nunca obtuvo respuesta. El episodio, ocurrido en el circuito de Suzuka, sigue generando debate dentro de la Fórmula 1 .

La acción se produjo en la vuelta 22, cuando Bearman se aproximaba al argentino con una diferencia de velocidad considerable luego de sus respectivas detenciones en boxes. En la llegada a la curva Spoon, el británico intentó esquivar el auto de Colapinto, pero terminó perdiendo el control tras pisar el césped y cruzó la pista antes de impactar contra las barreras.

A pesar de la violencia del golpe, el piloto de Haas pudo salir por sus propios medios, aunque evidenció molestias físicas y debió ser asistido por los comisarios. El incidente fue analizado de inmediato por las autoridades de la carrera.

Los comisarios determinaron que Colapinto no tuvo responsabilidad en lo sucedido. Esa postura también fue respaldada por Ayao Komatsu, jefe de Haas, quien evitó señalar al argentino por el accidente.

Sin embargo, Bearman adoptó una postura diferente y apuntó directamente contra su rival. “Franco se movió delante de mí para defender su posición. [...] con 50 km/h no me dejó suficiente espacio y tuve que evitar, básicamente, un accidente mucho, mucho más grande”, sostuvo en el podcast Up to Speed.

haas bearman Bearman responsabilizó a Franco Colapinto tras el accidente en Suzuka. X @F1

El británico también hizo referencia a una charla previa entre pilotos: “Fue algo de lo que hablamos el viernes [...] necesitamos darnos un poco más de respeto [...] Y luego, dos días después, ocurre eso, lo que para mí fue inaceptable”. Además, aseguró que no habían tenido contacto después de la carrera.

En la previa del Gran Premio de Miami, Colapinto fue consultado por Motorsport sobre estas declaraciones y eligió no profundizar en la controversia, aunque sí aclaró su accionar tras la competencia.

“Creo que lo más importante es que él está bien. No voy a comentar demasiado al respecto. Solo voy a decir que después de la carrera le envié un mensaje de inmediato. Nunca respondió, así que él no habló conmigo. Yo sí hablé con él”, expresó el argentino.

La visión Franco Colapinto sobre lo ocurrido

Más allá de evitar escalar el conflicto, Colapinto compartió su análisis del incidente y puso el foco en las condiciones actuales de competencia. “Lo que más me deja tranquilo es que está bien y que no pasó nada grave. [...] Creo que hoy en día tenemos que entender mucho mejor cómo podemos hacer que las carreras sean más seguras y no asumir este tipo de riesgos”.

También remarcó las diferencias entre quien ataca y quien defiende: “Pienso que cuando pasan cosas así, el piloto que viene detrás tiene toda la información sobre la velocidad a la que va [...] El piloto de adelante está mucho más ‘a ciegas’”. En esa línea, agregó: “Hoy en día, con estas diferencias de velocidad de cierre, mirás el espejo un segundo y al siguiente el auto te recorta 20 metros”.

“Creo que ambos tenemos responsabilidad en esto. Voy a decir que en ningún momento me moví de manera agresiva [...] Me alegra que esté bien. Por supuesto, no estoy contento con sus comentarios, pero ojalá podamos resolverlo pronto”, concluyó.

franco colapinto miami Franco Colapinto en la previa del GP de Miami. X @AlpineF1Team

Bearman bajó la tensión en Miami

Por su parte, Bearman también se refirió al episodio en la previa del Gran Premio de Miami y optó por un tono más conciliador. “Creo que fue un accidente desafortunado. Pienso que podría haber sido diferente. No creo que tuviera que terminar así [...] Pero no, no hay rencores. No soy ese tipo de persona”, afirmó.

Consultado por el supuesto mensaje de Colapinto, el británico respondió: “Sinceramente, no vi el mensaje”. Así, el cruce suma un nuevo capítulo, aunque con señales de distensión entre ambos pilotos.