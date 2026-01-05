¡Bombazo! Tras la salida de Borja a Cruz Azul, River preguntó condiciones por un defensor colombiano del club mexicano

Con el Colibrí entrenándose con la Máquina Cementera, River levantó el teléfono y preguntó condiciones por una de las figuras del cuadro mexicano.

El ida y vuelta en el mercado de transferencias entre River y Cruz Azul parece haberse convertido en un canal permanente. A pocos días de oficializarse el arribo de Miguel Borja al conjunto mexicano en condición de agente libre —ya integrado a los entrenamientos—, en Núñez volvieron a comunicarse con la dirigencia de la Máquina, aunque esta vez con el objetivo de incorporar a uno de sus futbolistas.

De acuerdo a la información difundida por el periodista Sebastián Srur, desde el Monumental se realizó un sondeo para conocer la situación contractual y el valor de Willer Ditta, defensor central colombiano que viene siendo una de las piezas más firmes del equipo en la Liga MX. Si bien el contacto no fue reciente y se dio tiempo atrás, la consulta permite delinear el tipo de zaguero que pretende Marcelo Gallardo: un central de potencia, presencia y fortaleza física.

River preguntó condiciones en Cruz Azul por Willer Ditta La alternativa de Ditta aparece vinculada a la búsqueda de un perfil muy similar al del principal apuntado por el cuerpo técnico: Jhohan Romaña. Cabe recordar que River mantiene conversaciones avanzadas con San Lorenzo por el marcador central, aunque las exigencias económicas del club de Boedo mantienen a las partes todavía distantes de un entendimiento.

Hubo un llamado para tantear la cotización del zaguero colombiano Willer Ditta, del Cruz Azul de México.

Esto fue hace un tiempo, por ahora es eso apenas. #River pic.twitter.com/kgtVKhcd1c — Sebastián Srur (@Sebasrur) January 4, 2026 En ese contexto, el nombre del colombiano de Cruz Azul surge como una variante posible. Con pasado en el fútbol argentino tras su etapa en Newell’s, Ditta es hoy una pieza fija en el esquema del conjunto mexicano: a los 27 años acumula más de un centenar de encuentros disputados y tiene vínculo contractual vigente hasta mediados de 2028.