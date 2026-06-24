Boca va por uno de los 26 futbolistas de la Selección argentina que está en el Mundial 2026

Boca se contactó con el entorno con un jugador de la Selección Argentina con miras a reforzar un puesto clave de cara al segundo semestre del año.

Boca Juniors se prepara para la segunda parte del 2026. Ya bajo las órdenes de Rodolfo Arruabarrena, comenzó hace una semana la pretemporada en el predio de Ezeiza y en la Ribera ya tienen en mente dos amistosos antes de lo que será el regreso a la competencia el 16 de julio por los dieciseisavos de la Copa Argentina.

En simultáneo, en Brandsen 805 se encuentran trabajando en el mercado de pases. Con Leandro Lozano como primera incorporación para este segundo ciclo del Vasco, hay un puesto que urge reforzar por sobre todos los demás: el arquero. Con la lesión de Agustín Marchesín y la falta de experiencia de Leandro Brey, tienen varios nombres en la mira; entre ellos, uno de los 26 convocados de la Selección argentina que se encuentran disputando el Mundial 2026.

Boca tiene en carpeta a Gerónimo Rulli Rulli durante los entrenamientos con la Selección argentina en Kansas. @Argentina Se trata de Gerónimo Rulli, que podría tener su estreno mundialista este sábado ante Jordania. Desde el Xeneize ya se contactaron para preguntar condiciones con el entorno del guardameta de 34 años, que desde el 2024 ataja en el Olympique de Marsella y con el que tiene contrato hasta junio de 2027.

En principio, el vínculo era hasta este 2026, pero por la cantidad de partidos que jugó se activó una prolongación automática por una temporada más. Esto hace que la única forma que tendría la institución azul y oro para ficharlo sería pagar su clausula de salida, valuada en unos 9 millones de euros.

Además, Rulli ya manifestó sus deseos de volver a Estudiantes de La Plata, club en el que se formó, cuando finalice su contrato con el OM. Por lo tanto, no sería sencilla su llegada a Boca, que tiene en carpeta otros nombres como el colombiano Álvaro Montero (de Vélez Sarsfield) y el uruguayo Sergio Rochet (Inter de Porto Alegre), aunque aún no comenzó gestiones formales por ninguno de los dos.