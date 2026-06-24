Boca jugaría dos amistosos de pretemporada: las sedes tentativas y el posible rival internacional

Mientras el plantel de Boca realiza la puesta a punto física en Ezeiza, en Brandsen 805 planifican dos partidos de preparación para el segundo semestre.

Ya bajo las órdenes de Rodolfo Arruabarrena, Boca Juniors comenzó los preparativos para la segunda parte el año. Luego de lo que fue un decepcionante primer semestre con Claudio Úbeda en el banco, que tuvo como punto final la eliminación en fase de grupos de la Libertadores, en la Ribera buscan dar vuelta la página en el segundo.

Con un primer compromiso en el horizonte que serán los dieciseisavos de final de la Copa Argentina contra Sarmiento de Junín (el jueves 16 de julio), la pretemporada ya empezó en el predio de Ezeiza y el plantel se pone a punto físicamente con varias jornadas a doble turno. Pero el Vasco también quiere tener algo de fútbol antes de afrontar la actividad oficial.

Lunes de gimnasio en @BocaPredio pic.twitter.com/7ZtRoFkHrO — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) June 23, 2026 Los dos amistosos que planifica Boca En ese sentido, en Brandsen 805 están planificando dos amistosos de preparación, los cuales ya tendrían fechas estimadas. Uno sería el sábado 4 de julio, mientras que el siguiente sería el miércoles 8. Para el primero de ellos, sin un rival definido aún en la mira, la idea principal es que se juegue en la Bombonera.

El segundo se trasladaría al norte del país, a la ciudad de Salta, y comienza a tomar forma la idea de tener enfrente a un equipo de jerarquía internacional: Nacional de Montevideo. El Bolso, al que dirigió Arruabarrena en 2013 antes de recalara en su primer ciclo en el Xeneize, representa una buena prueba para medir al plantel, aunque por lo pronto todavía no hay confirmación oficial desde Uruguay.