Andrés Ibarra confirmó su candidatura a presidente de Boca: su plan con la Bombonera y el proyecto del fútbol

Mientras Boca transita la pretemporada y piensa en el mercado de pases, también comenzó a calentarse la carrera política rumbo a las elecciones de 2027.

La política de Boca empezó a moverse con fuerza de cara a las elecciones de 2027. Andrés Ibarra confirmó que volverá a presentarse como candidato a presidente y buscará revancha luego de la derrota sufrida frente a Juan Román Riquelme en los comicios de 2023. "Soy hincha de Boca de toda la vida, socio vitalicio y además tuve el honor de haber sido gerente general del club. Haber sido candidato a presidente fue algo que me honró y me gustaría que se cumpliera", expresó en una entrevista con Olé.

El ex candidato opositor aseguró que nunca dejó de trabajar en su proyecto para el club y fue crítico con la actual conducción. "Boca lleva tres años sin ser campeón porque no hay profesionalismo y no se maneja adecuadamente", afirmó. Además, reconoció errores de la campaña anterior y sostuvo que uno de sus objetivos es acercarse más a los socios del Interior del país.

Ibarra volvió a la carga y reveló qué haría con la Bombonera Ibarra confirmó que irá por la presidencia de Boca en 2027 y volvió a impulsar una nueva cancha para 105 mil personas. Foto: @andreshibarra Uno de los puntos centrales de su propuesta sigue siendo el futuro del estadio. Ibarra ratificó su idea de construir una nueva cancha para más de 100 mil espectadores en terrenos que pertenecen al club. "Quedó demostrado que Boca necesita ampliar la capacidad de su estadio o hacer uno nuevo. Es una necesidad imperiosa para un club con cerca de 300.000 socios", señaló.

De todos modos, aclaró que la decisión final no sería unilateral. "Será el socio quien decida. Hoy existen herramientas para que pueda votar y elegir la solución que considere mejor", explicó. Según su visión, la falta de capacidad es una de las razones por las que miles de adherentes no pueden acceder regularmente a la Bombonera.