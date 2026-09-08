Boca recibe a San Pablo en un choque de gigantes del continente: hora y cómo ver en vivo

Por el partido de ida de los cuartos de final, Boca se verá las caras con el siempre complicado San Pablo en la Bombonera.

Boca Juniors recibirá esta noche a San Pablo por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, una serie entre dos de los equipos más grandes el continente. El encuentro está programado para las 21.30, se llevará a cabo en la Bombonera y se podrá ver a través de ESPN y Disney+ Premium. El árbitro será el chileno Piero Maza, mientras que en el VAR estará su compatriota Fernando Vejar.

Así llegan Boca y San Pablo a los cuartos de final El Xeneize llega a este encuentro luego de una muy buena serie de octavos de final ante Recoleta de Paraguay, rival al que aplastó con un global de 7-1. Previamente, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena habían eliminado por penales a O'Higgins de Chile.

Boca viene de aplastar a Recoleta en octavos. EFE En lo que respecta al campeonato local, el cuadro de la Ribera viene de conseguir un discreto empate 2-2 frente a Gimnasia de Mendoza, rival que le empató el partido de manera agónica, aunque se mantiene en puestos de clasificación a los playoffs.

San Pablo, por su parte, comenzó su camino en este Copa Sudamericana con una primera posición en el Grupo C, en el que terminó por delante de 'Higgins, Millonarios de Colombia y Boston River de Uruguay, mientras que en los octavos de final le ganó 4-2 en el global a Bolívar de Bolivia.

San Pablo va en busca de su segunda Sudamericana, tras la ganada en 2012. EFE Probables formaciones y datos del partido Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco; Leonel Flores o Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.