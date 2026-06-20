Alemania busca confirmar su candidatura ante Costa de Marfil: hora, TV y streaming

Alemania y Costa de Marfil se enfrentarán este sábado 20 de junio por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 . El encuentro se disputará en el Toronto Stadium, en Canadá, y pondrá frente a frente a dos selecciones que comenzaron el torneo con una victoria.

El conjunto dirigido por Julian Nagelsmann tuvo un estreno contundente al imponerse por 7-1 sobre Curazao , resultado que lo dejó en una posición favorable dentro de su grupo. Sin embargo, desde el propio plantel alemán advirtieron que el próximo desafío presentará una exigencia diferente.

Costa de Marfil , por su parte, regresó a una Copa del Mundo con un triunfo por 1-0 ante Ecuador . El gol de Amad Diallo en los minutos finales le permitió sumar tres puntos importantes y llegar con confianza a uno de los compromisos más exigentes de esta fase.

Más allá de la goleada conseguida en el debut, Alemania evitó cualquier exceso de confianza. Joshua Kimmich reconoció que el rival de la primera fecha no representaba una medida definitiva y remarcó que el equipo deberá elevar su nivel para enfrentar a un seleccionado con mayor capacidad ofensiva.

Kai Havertz, Jamal Musiala, Florian Wirtz y Leroy Sané aparecen como algunas de las principales cartas ofensivas de un equipo que intentará mantenerse en la cima del grupo.

Costa de Marfil apuesta a sus figuras ofensivas

El seleccionado africano llega fortalecido después de superar a Ecuador y con varias individualidades capaces de marcar diferencias. Entre ellas aparecen Amad Diallo, Nicolas Pépé y Yan Diomande, futbolistas que fueron destacados por los propios jugadores alemanes en la previa.

Además, el equipo dirigido por Emerse Faé busca ratificar las buenas sensaciones que mostró en los meses previos al Mundial, cuando incluso consiguió una victoria ante Francia en un amistoso internacional.

Costa de Marfil, que viene de derrotar a Ecuador, pone a prueba a Alemania en el Mundial 2026.

Hora, TV y streaming de Alemania vs. Costa de Marfil

La transmisión estará disponible a través de TyC Sports, DSports y Telefe. También podrá verse por streaming mediante DGO, TyC Sports Play, Disney+ y Paramount+.

Probables formaciones

Alemania: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown; Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha; Jamal Musiala, Leroy Sané, Florian Wirtz; Kai Havertz. DT: Julian Nagelsmann.

Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown; Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha; Jamal Musiala, Leroy Sané, Florian Wirtz; Kai Havertz. DT: Julian Nagelsmann. Costa de Marfil: Yahia Fofana; Guela Doué, Singo, Agbadou, Konan; Seko Fofana, Kessié; Amad Diallo, Bazoumana Touré, Yan Diomande; Elye Wahi. DT: Emerse Faé.

Yahia Fofana; Guela Doué, Singo, Agbadou, Konan; Seko Fofana, Kessié; Amad Diallo, Bazoumana Touré, Yan Diomande; Elye Wahi. DT: Emerse Faé. Árbitro: Juan Gabriel Benítez Mareco.

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