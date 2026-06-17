¡A la pelota! El increíble dato que reveló la tecnología del balón del Mundial en el 1-0 de Messi a Argelia

Lionel Messi rompió récords, firmó un triplete histórico y ahora hasta la pelota aporta pruebas de su actuación descomunal.

El debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 dejó una actuación para la historia. Lionel Messi marcó los tres goles del triunfo 3-0 sobre Argelia, alcanzó los 16 tantos en Copas del Mundo e igualó al alemán Miroslav Klose como máximo goleador histórico del torneo. Pero las estadísticas no terminaron ahí.

Gracias al sistema Connected Ball incorporado en el Trionda, la pelota oficial diseñada por Adidas para esta Copa del Mundo, se conocieron detalles inéditos de cada una de las conquistas del capitán argentino. El dato más impactante estuvo en el primer gol de la noche, un verdadero misil desde fuera del área.

A los 17 minutos del primer tiempo, Messi recibió de Rodrigo De Paul, encaró hacia el arco y sacó un zurdazo espectacular que dejó sin chances a Luca Zidane. Según los registros tecnológicos del balón, el remate alcanzó una velocidad máxima de 109,4 kilómetros por hora, recorrió una distancia de 21 metros, tuvo una curvatura de 80 centímetros y una rotación máxima de 16,8 vueltas por segundo.

El balón oficial del Mundial reveló que en el 1-0 de Messi viajó a 109,4 km/h Golazo de Lionel Messi en el debut de Argentina Telefe El segundo tanto fue muy diferente. Llegó tras un rebote que dejó el arquero argelino después de un remate de Alexis Mac Allister. En esa acción, Messi definió desde apenas 8,7 metros y la pelota alcanzó una velocidad de 71,2 kilómetros por hora.

La frutilla del postre llegó con el tercer gol. Desde la medialuna, el rosarino volvió a sacar a relucir su zurda y colocó la pelota junto a un palo. El disparo nació a 17,5 metros del arco, alcanzó una velocidad máxima de 106,9 kilómetros por hora y registró una rotación de 6,6 vueltas por segundo.