Vaccari quiere a un jugador de River para su Independiente y ya hay negociaciones

Con Julio Vaccari al mando, Independiente cerró el 2024 con un empate sin goles ante Boca en la Bombonera. Sin embargo, el equipo de Avellaneda cumplió con el objetivo de clasificar a una copa internacional en 2025. El Rojo se quedó a las puertas de jugar la Copa Libertadores y finalmente disputará la Copa Sudamericana la próxima temporada, tras culminar en el 8° puesto de la Tabla Anual, con 63 puntos obtenidos entre la Liga Profesional y la Copa de la Liga.

De cara a 2025, Independiente ya comenzó a moverse en el mercado de pases y buscará incorporar futbolistas para pelear en los tres frentes. Hace una semana, la Comisión Directiva llegó a un acuerdo de palabra para sumar al mediocampista Pablo Galdames, quien jugó la última temporada en Vasco da Gama y firmará un contrato por dos años.

Franco Paredes es el apuntado por Vaccari. (Foto: Archivo)

Ahora, el conjunto de Avellaneda buscará seguir reforzándose y, en las últimas horas, el Rojo puso sus ojos en un futbolista de River. Franco Paredes, quien estuvo 18 meses en Sarmiento y cuyo pase pertenece al Millonario, es el apuntado por Julio Vaccari para reforzar el lateral derecho. Luego de que el Verde de Junín no hiciera uso de su opción de compra por un millón de dólares, Paredes regresó al cuadro de Núñez. Sin embargo, no será tenido en cuenta por Marcelo Gallardo, y la intención en River es desprenderse definitivamente del futbolista oriundo de San Justo.

Además de Paredes, Independiente tiene en carpeta a Rodrigo Fernández Cedrés, quien fue uno de los puntos altos de Newell's en 2024 y deberá regresar al Santos, aunque su futuro en Brasil no está asegurado. No obstante, el Rojo no es el único interesado en el mediocampista uruguayo, ya que también recibió ofertas de equipos de la MLS.

Por su parte, Julio Vaccari contará con una nueva opción en el mediocampo tras confirmarse la renovación del contrato de Iván Marcone, capitán del equipo, lo que le permitirá disponer de una variante adicional en una zona clave del campo. Además del exfutbolista de Lanús y Boca, el entrenador de Independiente recibió la noticia de que Ignacio Maestro Puch seguirá en el Rojo. El delantero, que su pase pertenece a Atlético Tucumán, estará un año a préstamo con una obligación de compra del 50% de su pase por 800 mil dólares, en caso de que dispute diez partidos.