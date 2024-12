Grindetti liquidó a los jugadores de Independiente que “borró” Vaccari: "No puede ser que se dediquen a la joda"

Néstor Grindetti, presidente de Independiente, no titubeó al referirse a los recientes episodios de indisciplina en el plantel: “No puede ser que algún jugador se dedique a la joda”. En diálogo con D Sports Radio, respaldó la decisión del entrenador Julio Vaccari de apartar temporalmente a Marco Pellegrino y Diego Tarzia por su comportamiento fuera de la cancha.

El conflicto se originó el 19 de octubre, un día después del triunfo de Independiente ante Lanús por 2-0. Ese sábado, Marco Pellegrino y Diego Tarzia participaron en una fiesta en un yate en el delta del Tigre junto a otros jugadores como Felipe Loyola y Kevin Lomónaco. Sin embargo, Vaccari consideró que Pellegrino y Tarzia acumulaban antecedentes de conductas impropias, como llegadas tarde o en mal estado a los entrenamientos, lo que motivó su suspensión durante cuatro partidos.

Pellegrino y Tarzia no fueron convocados durante 4 partidos. No serán tenidos en cuenta para 2025. (@Independiente)

Grindetti dejó claro que la disciplina y el respeto a las normas son innegociables. “Quiero un equipo compacto, que Independiente vuelva a ser una familia. Las normas de convivencia las marca el club y el técnico. Si alguien no las cumple, deberá buscar otro club”, afirmó el mandatario, destacando la postura de los líderes del plantel como Iván Marcone, Federico Mancuello y Rodrigo Rey, quienes respaldaron las medidas del entrenador.

El presidente del Rojo enfatizó que la disciplina es fundamental para el éxito del equipo: “Lo bueno de hablar de normas es que hacen al funcionamiento del equipo. Independiente debe ser un club con valores claros”. También remarcó que su rol no es intervenir en la convivencia del grupo, pero sí velar por que se respeten los lineamientos que el club y el cuerpo técnico consideran esenciales. “Yo no me meto en la convivencia de los jugadores, pero sí es responsabilidad mía en lo que implica jugar en Independiente”, reflexionó.

Con este respaldo público a Vaccari, Grindetti envió un mensaje claro al resto del plantel: la indisciplina no tiene cabida en Independiente. Ahora, el desafío del Rojo será consolidar ese espíritu de equipo para recuperar el protagonismo perdido en el fútbol argentino e internacional.