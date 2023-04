El posteo de Garnacho el mismo día que se oficializó la realización del Mundial Sub 20 en Argentina

Argentina fue confirmada como sede del próximo Mundial Sub 20. De esta manera, la Selección dirigida por Javier Mascherano recibió una segunda oportunidad después de lo que fue el fracaso en el Sudamericano de Colombia a principios de 2023. En aquella ocasión, Alejandro Garnacho no pudo formar parte del equipo porque el Manchester United no lo cedió. A un mes del inicio del certamen, el pibe que ya fue convocado por Lionel Scaloni subió una foto que ilusiona a los hinchas.

El DT de la Selección mayor citó al nacido en Madrid para la doble fecha FIFA de marzo, cuando los campeones del mundo festejaron el título de Qatar 2022. Para su mala suerte y de todos aquellos que querían verlo en cancha, Garnacho sufrió una dura lesión en su tobillo que no le permitió viajar.

Un mes después, el juvenil del Manchester United, que esta temporada ganó mucho protagonismo bajo las órdenes de Erik Ten Hag, publicó una foto en su historia de Instagram con botines puestos, listo para saltar al campo de juego: "De vuelta con botines", escribió en inglés.

La foto de Garnacho que ilusiona a la Selección argentina Sub 20.

De esta manera, comienza la cuenta regresiva para Garnacho de cara al Mundial Sub 20: "Tenemos algo en mente, creemos que definitivamente va a volver a ver acción en esta temporada", dijo el DT del United el último domingo, tras la victoria por 2-0 ante el Nottingham Forest.

El primer partido del campeonato mundial juvenil será el sábado 20 de mayo. A falta de un mes, el Bichito ilusiona con su presencia para ser la máxima figura de la Selección argentina Sub 20, local en el Mundial de la categoría.