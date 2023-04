La FIFA confirmó que el Mundial Sub 20 será organizado por Argentina y esta semana es el sorteo

El Bureau del Consejo de la FIFA dio el OK: Argentina será el país anfitrión del Mundial Sub 20. Las fechas no se cambian: el sorteo de grupo es este viernes 21 de abril en Suiza y el torneo comienza un mes más tarde, el 20 de mayo, en nuestro país.