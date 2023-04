Garnacho, los "europibes" y otras figuras de Argentina que vendrían para el Mundial Sub 20

A principios de año, el título logrado en Qatar 2022 provocó un viento de cola que llenó de expectativas a la Selección argentina Sub 20. Sin embargo, el equipo de Javier Mascherano no estuvo a la altura del interés que generó en la previa y quedó eliminado del Sudamericano de Colombia y, por consecuencia, del Mundial Sub 20. Todo ese escenario cambió con la confirmación de que Argentina será la sede de la Copa del Mundo y con esto se renovaron las ganas de ver a las figuras del conjunto juvenil.

Garnacho, la gran figura del Sub 20.

Sin dudas, la máxima estrella de la Selección argentina Sub 20 sería Alejandro Garnacho. El joven nacido en Madrid, que no pudo estar en los amistosos de la Mayor por una lesión en su tobillo, no fue cedido por el Manchester United para disputar el Sudamericano. Sin embargo, Gastón Edul confirmó que el club inglés le prestará a su "joven maravilla" para la cita mundialista que tendrá al país campeón del mundo como sorpresivo organizador.

En la misma línea que Garnacho está el resto de los denominados "europibes". Estos son jóvenes que están en Europa y muchos de ellos nacieron en países como España e Italia, pero representan a la Albiceleste. El único que estuvo en Colombia con la Selección argentina Sub 20 a principio de año fue Nico Paz, enganche del Real Madrid. Otros que podrían sumarse son Luka Romero (Lazio), Valentín Carboni (Inter, fue convocado por Lionel Scaloni en la última fecha FIFA), Franco Carboni (Cagliari, hermano de Valentín), Matías Soulé (Juventus) y Tiago Geralnik (Villarreal).

Nico Paz, el único "europibe" que estuvo en Colombia a principios de año.

Soulé, el marplatense que suma cada vez más minutos en la Juventus.

Otros nombres más conocidos por el futbolero argentino son los de Facundo Buonanotte y Máximo Perrone. Actualmente en el Brighton y Manchester City, estos jóvenes la rompieron en el torneo local antes de dar el salto a la Premier League. El exmediocampista de Vélez fue de lo poco destacable en el Sudamericano, mientras que el formado en Rosario Central sufrió una gravísima lesión en el debut ante Paraguay y se perdió todo el certamen.

Facundo Buonanotte, el 10 de la Selección argentina Sub 20.

Algunos chicos que siguen en el fútbol argentino y formaron parte del plantel que eligió Mascherano para el Sudamericano Sub 20 fueron los canallas Gino Infatino (capitán del equipo) y Alejo Véliz, además de otros destacados como Brian Aguirre, de Newell's, Julián Fernández, de Vélez, y Agustín Giay, de San Lorenzo.

Una de las formaciones de Argentina Sub 20 en el Sudamericano.

La lista completa de la Selección argentina Sub 20 en el Sudamericano