El duro obstáculo que tendrá Mascherano en la Selección argentina Sub 20 para el Mundial

La Selección argentina Sub 20 comenzó de la peor forma posible el 2023, al quedar afuera del Sudamericano de Colombia en la primera ronda. Sin embargo, recibió un enorme salvavidas con el cambio de sede del Mundial Sub 20 de Indonesia a Argentina y, así, dándole la clasificación directa al equipo de Javier Mascherano. Precisamente, el DT tendrá un gran escollo de cara a armar la lista de convocados para el certamen que comienza el próximo 20 de mayo.

En realidad, el Jefecito ya sufrió este obstáculo en enero: los clubes no están obligados a ceder a sus jugadores, ya que el torneo mundialista no se realizará durante una fecha FIFA. De esta manera y al igual que en el Sudamericano, corre peligro la presencia de todos los "europibes".

Garnacho, Geralnik, Soulé y los Carboni, en duda para el Mundial Sub 20.

Los jóvenes argentinos que juegan en Europa podrían no poder venir al Mundial Sub 20. Este es el caso de Alejandro Garnacho (Manchester United), Luka Romero (Lazio), Valentín Carboni (Inter), Franco Carboni (Monza) Matías Soulé (Juventus) y Tiago Geralnik (Villarreal), que no fueron prestados para el certamen continental disputado en enero.

Buonanotte, Paz y Perrone, los que ya estuvieron y ahora están en duda.

Aunque ya son muchos los interrogantes, Mascherano podría sumar algunos más. Con la temporada entrada en momentos decisivos, la presencia de Facundo Buonanotte (Brighton and Hove Albion), Máximo Perrone (Manchester City) y Nicolás Paz (Real Madrid) también podrían ser denegados al DT. Cabe destacar que estos tres chicos sí estuvieron en Cali.

Lo mismo podría suceder con los clubes argentinos. La última lista de citados por Mascherano incluyó a 21 jugadores del ámbito local, pero el dato que favorecería la causa de la Selección argentina Sub 20 es que la gran mayoría forma parte de la Reserva de sus equipos.

De esta manera, el DT, que había presentado la renuncia pero regresó ante la sorpresiva clasificación al Mundial, tendrá un duro hueso que roer con los equipos europeos. Históricamente reticentes a ceder a sus futbolistas para competencias juveniles, serán ellos los que deban dar un guiño a la Albiceleste.