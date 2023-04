El Ruso Zielinski, nuevo DT de Independiente: la primera fuerte decisión que tomó

En medio del caos, Independiente logró solucionar una de sus tantas incógnitas. Luego del interinato de tres fechas de Pedro Monzón, el Rojo acordó la llegada de Ricardo "Ruso" Zielinski, quien ya habría tomado una contundente decisión en sus primeras horas como entrenador de un club que arde.

uD83DuDEA8Ricardo Zielinski es el nuevo entrenador de Independiente.

*??Acaba de cerrarse su llegada. Asume el viernes, firma hasta junio de 2024 y debuta frente a Racing. pic.twitter.com/iDjqGUec7b — César Luis Merlo (@CLMerlo) April 13, 2023

Según informó César Luis Merlo, el exentrenador de Belgrano de Córdoba, Estudiantes de La Plata y otros llegó a un acuerdo para ser el nuevo DT de Independiente. El Ruso, de último paso por Nacional de Montevideo, había estado cerca de llegar bajo la presidencia de Fabián Doman, quien aseguró que las pretensiones económicas de Zielinski lo habían "asustado". Sin embargo, esto fue desmentido por el entorno del ex Atlético Tucumán.

Cuando el nombre del Ruso apareció como un candidato a suceder a Leandro Stillitano, los hinchas pusieron el grito en el cielo. Claro, el estilo de juego que pregona el DT no está muy alineado con el histórico paladar negro de Independiente: "Dirigentes, el DT es lo más importante. No amarretes, no cagones, acá se juega al fútbol", rezaba un pasacalles que apareció en la concentración del equipo previo al partido por Copa Argentina ante Ciudad Bolívar.

El pasacalles contra Zielinski que apareció hace algunas semanas.

Por otra parte, el Ruso Zielinski tomaría las riendas del equipo este viernes por la mañana. Según pudo confirmar MDZ, el nuevo entrenador pidió asumir rápidamente para dirigir el clásico de Avellaneda de este domingo a las 16:30 horas en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

El Ruso Zielinski fue DT de Racing: ahora dirigirá a Independiente.

El dato de color: Zielinski supo ser entrenador de Racing. Fue su único paso previo por otro de los cinco grandes, pero apenas duró 13 partidos en 2016. Con este acuerdo, el Ruso se convertirá en el noveno técnico en dirigir al Rojo y a la Academia en toda la historia. El último en hacerlo fue Sebastián Beccacece, pero la lista la integran nombres de peso como José Omar Pastoriza, el Bocha Maschio y Miguel Ángel Brindisi.