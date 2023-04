La pregunta que incomodó a Herrón tras el 3-0 de Boca a Barracas: “Vine a hablar del partido”

Boca venció a Barracas Central con comodidad y ganó algo de tranquilidad en medio de una semana tumultuosa. Tras la salida de Hugo Ibarra, fue Mariano Herrón quien se hizo cargo del equipo de forma interina. Al menos, esa era la decisión en un principio, pero el buen resultado ante el Guapo hizo que hinchas y prensa comiencen a considerar la ratificación del DT de la Reserva.

Sin embargo, Herrón cortó de cuajo todo tipo de especulación. Al ser consultado por la posibilidad de ser confirmado en el puesto, el exayudante de campo de Miguel Ángel Russo y Sebastián Battaglia respondió contundentemente: "No, no me corresponde a mí tomar esas decisiones. Yo solo trabajo en el día a día y en esta ocasión me toca ayudar desde este lugar. Los muchachos están citados para entrenar mañana y el futuro se verá".

"No sé si voy a dirigir yo todavía, así que veremos", agregó sobre el próximo partido de Boca. Este jueves, el Xeneize debutará ante Monagas de Venezuela por la Copa Libertadores y, según se informó en la última semana, la intención de la dirigencia es que el interinato de Herrón no supere dicho encuentro.

Pese a la respuesta de Herrón, las preguntas sobre una eventual ratificación se repitieron a lo largo de la conferencia. Por eso, el DT interino se vio algo molesto al tener que volver a aclarar su postura: "Te vuelvo a responder lo mismo, yo vine a hablar del partido. No son decisiones que me corresponden tomar a mí, vengo a ayudar en este momento. Solamente eso", expresó.

Luego, añadió: "Yo solo pienso en el entrenamiento de mañana. Si el lunes hay entrenador, yo volveré a mi lugar. Si me toca dirigir, dirigiré para ayudar, pero nada más".

El nuevo entrenador de Boca aparece como una incógnita por el momento. Antes del fin de semana, los principales candidatos para dirigir al Xeneize eran José Pekerman, de último paso por la Selección de Venezuela, y Diego Martínez, entrenador de Tigre. Sin embargo, en las últimas horas habría aparecido Diego Alonso, ex DT de Uruguay, como el favorito de la dirigencia. Por lo pronto, Herrón será quien dirija la práctica del domingo previo al debut por Copa.