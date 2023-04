La sentencia de Herrón sobre su futuro como DT de Boca: "No..."

Con Mariano Herrón como director técnico interino, tras el despido de Hugo Benjamín Ibarra y todo su cuerpo técnico, Boca Juniors cambió totalmente su imagen. El Xeneize visitó a Barracas Central en condición de visitante y liquidó las acciones en la primera etapa, donde en 13 minutos convirtió los tres goles de la tarde.

Tras los goles de Agustín Dattola, en contra, Luca Langoni y Pol Fernández, el elenco de La Ribera se hizo fuerte y cambió su imagen con respecto al último tiempo. Post partido el DT de la Reserva, que estuvo al frente del plantel profesional los últimos días, enfrentó los micrófonos y, entre otras cosas, se refirió a su futuro.

Mariano Herrón habló en conferencia de prensa tras el triunfo de Boca.

Para comenzar, Herrón le dedicó unas palabras a sus dirigidos: "El equipo hizo un muy buen partido. Quiero agradecerle a ellos el esfuerzo de esta tarde para sacar el partido adelante. Cuando se va un entrenador los muchachos se encuentran golpeados, pero no hay tiempo para quedarse. Hay que trabajar, nada más que eso".

Sobre su futuro como DT de Boca, manifestó: "No me corresponde a mi tomar esas decisiones. Yo solo trabajo en el día a día. En esta oportunidad me toca ayudar en este lugar, los muchachos están citados para entrenar mañana. En el futuro se verá, no sé si voy a dirigir yo (por Copa Libertadores el próximo jueves)".

"Yo vengo a hablar del partido, no son decisiones que me correspondan tomar a mi. Tengo que ayudar en este momento y solamente eso. Yo pienso en el entrenamiento de mañana y si el lunes hay un entrenador, volveré a mi lugar. Si me toca dirigir, dirigiré para ayudar. Es eso", sentenció Herrón.