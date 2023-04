Qué dijeron los referentes de Boca tras el primer triunfo sin Ibarra

Con goles de Agustín Dattola, en contra, Luca Langoni y Pol Fernández, Boca revirtió la imagen mostrada las últimas fechas y volvió a sumar de a tres luego de tres encuentros consecutivos (un empate y dos derrotas). De esta manera, con el 3-0 ante Barracas Central, el interinato de Mariano Herrón comenzó con el pie derecho.

Post partido, dos de los referentes del Xeneize enfrentaron los micrófonos y se refirieron al presente del equipo, a menos de una semana del debut en la Copa Libertadores. Darío Benedetto, quien remató al arco en el primer tanto de su equipo, fue analizó lo sucedido tras la salida de Ibarra.

"Lo dije en su momento, teníamos que hacer una autocrítica cada uno de los jugadores. Y que no nos íbamos a meter en la decisión de los dirigentes con el cuerpo técnico. Nosotros tenemos que enfocarnos en nosotros y mejorar cosas. Hoy hicimos un gran partido en una cancha difícil. Eso es lo que tenemos que hacer".

Pol Fernández, capitán y uno de los goleadores de la tarde, también enfrentó los micrófonos luego del triunfo de Boca en el estadio Chiqui Tapia. "Nosotros hicimos nuestra autocrítica puertas adentro. Sabíamos que teníamos que dar una muestra de carácter. Creo que hicimos las cosas muy bien".

Para finalizar, sobre el bajo nivel mostrado en los últimos partidos, el capitán de Boca sentenció: "Era consciente de mi presente, siempre uno quiere dar lo mejor y que las cosas le salgan, pero esto es un juego y a veces hay muchas cosas detrás. No se me venían dando las cosas. Hoy me sentí bien. Al equipo lo vi bien y eso me deja tranquilo".